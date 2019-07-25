Волочкова сходила в монастырь в рваных джинсах и села на шпагат

Балерина не устает удивлять своих поклонников – ее не останавливает даже храм.

О своей поездке в Коломне Анастасия Волочкова рассказала в Instagram-аккаунте. Балерина выложила серию снимков, на которых видно, что она стоит в храме в рванных джинсах, чернобурковом полушубке и босоножках. Выбранный наряд озадачил пользователей социальной сети – они считают его неподходящим.

Затем звезда встретилась с юными поклонниками – она поболела за детскую футбольную команду, а затем показала игрокам свой фирменный шпагат, которым она так гордится.

«Я защитила ворота Коломны своим шпагатом, вошедшим в «Книгу Рекордов России»!»,

— написала она, заверив, что теперь команда будет всегда выигрывать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Волочкова отрицает слухи о предстоящей свадьбе. Волочкова отметила – сплетни довольно часто «бегут впереди нее». Балерина утверждает, что у журналистов разыгралось воображение.