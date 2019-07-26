На дорогах в Выборге установили фоторадары

Работа фоторадарных комплексов "КРИС-П" будет проводиться в тестовом режиме. Фото: pixabay

Работа фоторадарных комплексов "КРИС-П" будет проводиться в тестовом режиме. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти до 31 июля установят фоторадарные комплексы.

Работа фоторадарных комплексов «КРИС-П» будет проводиться в тестовом режиме. Их установят на подъезде к Выборгу, 1 км + 300 м в сторону Выборга; возле дома 28 по улице Шестакова от улицы

Пулеметной в сторону улицы Симоняка; на 10 км подъездной автодороги к МАПП «Брусничное» 10 км, сообщает сообщает районный отдел ГИБДД УМВД России.

Места установки комплексов фиксации скорости движения транспорта могут изменить в зависимости от дорожно-транспортной обстановки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подобные фоторадары также устанавливали и в Гатчине.