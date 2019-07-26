В Выборге пройдет кинофестиваль «Окно в Европу 2019»

Фестиваль российского кино пройдет с 2 по 8 августа в Выборге, программа уже известна.

В этом году пройдет 27-й по счету фестиваль российского кино в Выборге, его посвятили памяти актера и режиссера Ролана Быкова, которому осенью этого года исполнилось бы 90 лет. За семь дней мероприятия посетители смогут посмотреть более 120 фильмов.

Фестивалю откроет показ фильма «Конец сезона» режиссера Константина Худякова. Анимационную программу откроет фильм «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита. А на закрытие фестиваля покажут киноленту «Успех» Павла Руминова, пише «АиФ»

В основную программу игрового кино вошли одиннадцать фильмов, среди которых: «Танец с саблями» Юсупа Разыкова, «Элефант» анонимного режиссёра, «Смерть нам к лицу» Бориса Гуца, «Простой карандаш» Натальи Назаровой и другие.

В программе анимационного кино 33 фильма, а документального — 23. Также состоится конкурс фильмов, которые были созданы в копродукции кинематографистов России и других стран — «Копродукция. Окно в мир», конкурс «Выборгский счет» и внеконкурсные программы показов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фестиваль света обойдется городу в 40 млн рублей.