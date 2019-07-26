При строительстве порта в Приморске будут учетны сотни пожеланий от местных жителей

В поселке Ермилово в Ленинградской области состоялись общественные слушания по вопросам проекта строительства нового порта в Приморске.

На обсуждение строительства порта «УПК Приморский» пришло не менее 500 человек. Слушания длились три часа. За это время было принято более 200 предложений и вопросов от участников.

Организаторы отмечают, что все выдвинутые предложения внесены в протокол, кроме того, подать их можно ещё на протяжении 30 дней. В «УПК Приморский» пообещали учесть все пожелания на этапе госэкспертизы.

Заместитель гендиректора организации Дмитрий Темкин отвечал на поступавшие вопросы. Он сообщил местным жителям, что в ходе строительства порта будут применены новейшие технологии, а вырубленный лес будет компенсирован. Темкин доходчиво объяснял все нюансы, волнующие активистов и жителей.

Благодаря новому порту будет создано более 3,5 тысяч новых рабочих мест. В «УПК Приморский» будет осуществляться прием грузов, основными из которых станут уголь, удобрения и зерно. Однако для предотвращения шума и загрязнений среды в портовом комплексе системы погрузки-разгрузки сделают закрытого типа, также будут построены современные очистительные системы.

Строительство «УПК Приморский» начнется летом следующего года, а сдан объект должен быть уже к 2022 году. На данный момент уже работает кадровое агенство компании, куда пришло более 500 заявок на трудоустройство.

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