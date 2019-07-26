Беглов стал главой оргкомитета EuroSkills 2022

Беглов стал главой оргкомитета EuroSkills 2022
Чемпионат пройдет в Санкт-Петербурге. Фото: EuroSkills 2022

В Санкт-Петербурге сформирован организационный комитет, который занимается подготовкой и проведением Чемпионата Европы по профессиональному мастерству.

Постановление о создании оргкомитета было подписано временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Кроме того, Беглов назначен главой данного организационного комитета. Также в его состав вошли руководители территориальных органов исполнительной власти, главы общественных объединений работодателей.

Чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills будет проходить в Санкт-Петербурге в 2022 году. Главной темой мероприятия будет «Компетенции для цифровой экономики».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что при строительстве порта в Приморске будут учетны сотни пожеланий от местных жителей.

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