Беглов стал главой оргкомитета EuroSkills 2022

В Санкт-Петербурге сформирован организационный комитет, который занимается подготовкой и проведением Чемпионата Европы по профессиональному мастерству.
Постановление о создании оргкомитета было подписано временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Кроме того, Беглов назначен главой данного организационного комитета. Также в его состав вошли руководители территориальных органов исполнительной власти, главы общественных объединений работодателей.
Чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills будет проходить в Санкт-Петербурге в 2022 году. Главной темой мероприятия будет «Компетенции для цифровой экономики».
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что при строительстве порта в Приморске будут учетны сотни пожеланий от местных жителей.