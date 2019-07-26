У петербуржца похитили телефон вечером в парке

В отделение полиции Красносельского района Санкт-Петербурга поступило обращение от гражданина 1997 года рождения.

Он сообщил сотрудникам полиции, что 11 июля около возьмет часов вечера находился в Южно-Приморском парке, где неизвестный злоумышленник применил к нему физическую силу и совершил хищение его мобильного телефона.

В результате грабежа был похищен телефон «GINZZU RS9602», который стоит около 13,8 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника, в результате был задержан мужчина 1996 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у жителя Красногвардейского района похитили два мобильника.