ГИБДД взыскало почти 8 млн рублей штрафов за три недели в Петербурге

ГИБДД взыскало почти 8 млн рублей штрафов за три недели в Петербурге
. Общая сумма взысканных штрафов составила 7 миллионов 755 тысяч рублей. Фото: pixabay

За три недели этого месяца в Кировском РОСП УФССП России по Петербургу взыскано более 7,7 миллионов рублей штрафов ГИБДД. Примерно треть должников, которых привлекли к административной ответственности и не оплачивающих штрафы, это злостные нарушители ПДД. Судебные приставы Кировского района взыскали штрафы ГИБДД в рамках 10 тысяч 150 исполнительных производств. Общая сумма взысканных штрафов составила 7 миллионов 755 тысяч рублей, об этом сообщает УФСПП России по Петербургу.

Денежные средства списали с банковских счетов должников, которые не исполнили требования исполнительных документов в срок. Около трети должников по штрафам ГИБДД являются злостными нарушителями ПДД, имеющие более 5 неоплаченных штрафов.

Напомним, что за неуплату штрафа в установленный срок, выносится исполнительный сбор в размере 7% от суммы штрафа, при этом не менее 1 тысячи рублей для физических лиц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что незаконная продажа алкоголя оштрафована на 1,5 млн рулей.

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