Незаконная продажа алкоголя оштрафована на 1,5 млн рулей

По решению Арбитражного суда Петербурга нарушителей привлекли к административной ответственности, наказание составил штраф в общей сумме 1,5 млн рублей. Фото: procspb.ru

По решению Арбитражного суда Петербурга нарушителей привлекли к административной ответственности, наказание составил штраф в общей сумме 1,5 млн рублей. Фото: procspb.ru

Проверка о соблюдении законодательства для продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции было произведена Прокуратурой Центрального района.

Проверкой было установлена продажа алкогольной продукции без лицензии и бумаг, подтверждающих качество продукции, в одной организации и индивидуального предпринимателя.

В отношении кафе «Авлабар» Прокуратурой было возбуждено три дела о несоблюдении правил продажи, а также оборота алкогольной продукции.

Прокурор также возбудил дело в отношении предпринимателя из-за отсутствия лицензии. На данный момент кафе «Авлабар» закрыто.

По решению Арбитражного суда Петербурга нарушителей привлекли к административной ответственности, наказание составил штраф в общей сумме 1,5 млн рублей.

Ранее GAzeta.SPb сообщала, что в Гатчинской больнице Прокуратура по результатам проверки оштрафовала главврача.