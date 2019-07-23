Прокуратура оштрафовала главврача Гатчинской больницы

Прокуратура проверила госзакупки Гатчинской клинической межрайонной больницы и обнаружила, что медучреждение задолжало подрядчику более 12,5 млн рублей.

Больница заключила госконтракт с ООО «Эффективная система здравоохранения». Коммерческая фирма подрядилась обеспечивать деятельность выездных бригад скорой помощи по системе ОМС (обязательного медстрахования). Деньги на это идут из Территориального фонда ОМС и бюджета Ленобласти. Согласно условиям контракта, работа ООО должна была быть оплачена больницей в течение 20 дней после получения документов об оказании услуг.

Однако больница приняла работу, но не оплатила. По восьми актам приемки-сдачи услуг размер долга перед ООО «Эффективная система здравоохранения» составил более 12,5 млн рублей.

Прокуратура оштрафовала главного врача Гатчинской КМБ, возбудила административное дело и потребовала устранить нарушения. Больница оплатила частной компании ее работу в полном объеме.

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