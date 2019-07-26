Полиция начала проверку по факту свалки с документами в Петербурге

Полиция начала проверку по факту свалки с документами в Петербурге
На свалку с копиями паспортов наткнулись жители города. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В отделение полиции Невского района Санкт-Петербурга обратился мужчина с информацией о том, что обнаружил свалку с документами.

Гражданин проходил мимо дома 12 корпус 2 по Дальневосточному проспекту в Невском районе Санкт-Петербурга и заметил на пустыре неподалеку от дома большое количество копий документов.

Данные бумаги содержат персональные данные граждан и множество оттисков печатей коммерческих организаций, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Для выяснения обстоятельств и проверки информации сотрудники правоохранительных органов прибыли на указанное место. На данный момент по факту инцидента проводится проверка, идет поиск причастных лиц.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Невском районе обнаружили свалку с копиями паспортов.

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