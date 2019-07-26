Петербургский бизнесмен кормил уток и потерял пистолет, упав в пруд

Петербургский бизнесмен кормил уток и потерял пистолет, упав в пруд
Полиция проводит проверку. Фото: Pixabay

Самостоятельный поиск не дал результатов, в связи с чем мужчина обратился в полицию.

В четверг, 25 июля, в отделение полиции Невского района Санкт-Петербурга обратился 56-летний мужчина, являющийся работником одной из коммерческих фирм.

Гражданин сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что кормил уток в парке имени Бабушкина и по собственной неосторожности упал в водоем. Затем мужчина обнаружил пропажу кобуры с травматическим пистолетом, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В связи с тем, что бизнесмен не смог сам найти оружие, он обратился в полицию. На данный момент по факту обращения проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полиция начала проверку по факту свалки с документами в Санкт-Петербурге.

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