ФСБ РФ освещает катера Украины зелеными лучами

ФСБ РФ освещает катера Украины зелеными лучами
В ФСБ пока не прокомментировали беспокойство ООС. Фото: pixabay.com

Лучи на наносят вреда технике или экипажу, но украинцы все равно беспокоятся.

Береговая охрана ФСБ РФ освещает морские охранные катеры Украины зелеными лучами, сообщили представители “операции объединенных сил в Донбассе” 26 июля. Украинцы заявили, что такие сеансы проводят второй вечер подряд после 21:00.

Лучи зеленого света не вредят оборудованию или здоровью команды, признали в ООС, но заявили, что беспокоятся и приняли меры по защите своих сотрудников в Азовском море.

В истории сохранилось множество легенд о так называемых “лучах смерти” — в том числе, зеленых. К примеру, греческие историки рассказывали, что Архимед создал щиты, способные отражать солнечные лучи и сжигать ими корабли. Позже ученые признали невозможным такой метод. Никола Тесла якобы заявлял об изобретении “луча смерти”. Наконец, в последние 40 лет активно ведутся разработки лазерного оружия, которое претендует на звание “луча смерти”. Пока что в ФСБ не комментировали беспокойство украинских коллег и не сообщают, какие технологии они используют, и почему их прожекторы зеленые.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что украинцы отпустили российских моряков, а танкер оставили себе.

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