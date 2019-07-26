ФСБ РФ освещает катера Украины зелеными лучами

Лучи на наносят вреда технике или экипажу, но украинцы все равно беспокоятся.
Береговая охрана ФСБ РФ освещает морские охранные катеры Украины зелеными лучами, сообщили представители “операции объединенных сил в Донбассе” 26 июля. Украинцы заявили, что такие сеансы проводят второй вечер подряд после 21:00.
Лучи зеленого света не вредят оборудованию или здоровью команды, признали в ООС, но заявили, что беспокоятся и приняли меры по защите своих сотрудников в Азовском море.
В истории сохранилось множество легенд о так называемых “лучах смерти” — в том числе, зеленых. К примеру, греческие историки рассказывали, что Архимед создал щиты, способные отражать солнечные лучи и сжигать ими корабли. Позже ученые признали невозможным такой метод. Никола Тесла якобы заявлял об изобретении “луча смерти”. Наконец, в последние 40 лет активно ведутся разработки лазерного оружия, которое претендует на звание “луча смерти”. Пока что в ФСБ не комментировали беспокойство украинских коллег и не сообщают, какие технологии они используют, и почему их прожекторы зеленые.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что украинцы отпустили российских моряков, а танкер оставили себе.