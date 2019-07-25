Украинцы отпустили российских моряков, а танкер оставили себе

Украинцы отпустили российских моряков, а танкер оставили себе
Танкер Nika Spirit Украина объявила вещдоком. Фото: vk.com

Сотрудники российского танкера, который сегодня был задержан в порту Измаил украинскими силовиками, возвращаются домой, а сам танкер пока останется на Украине.

О том, что экипаж российского судна отпущен после допроса, а судно останется в Измаиле, ТАСС сообщил представитель российского посольства на Украине. По данным украинской прессы, российские моряки проходят по делу свидетелями, на них наложено обязательство являться по требованию следователя.

Служба безопасности Украины задержала российский танкер Nika Spirit, опознав его как танкер Nеyma, который якобы блокировал украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Сейчас готовится ходатайство об аресте судна, которое признано признано вещественным доказательством.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что не меньше семи российских моряков задержаны СБУ

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