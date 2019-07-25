Не меньше семи российских моряков задержаны СБУ

Российский танкер мог зайти в порт Измаил для ремонта.

На борту задержанной Украиной российского танкера находилось семь или больше россиян. Сейчас судно стоит в порту Измаил.

Главный военпрокурор Украины Анатолий Матиос разместил на странице в Facebook семь паспортов моряков 25 июля.

Танкер Nika Spirit опознали как судно под названием Neyma, который участвовал в остановке кораблей Украине в Керченском проливе, сообщила СБУ.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, комментируя статью украинских СМИ о задержании танкера, назвала ситуацию провокацией.

Танкер РФ мог зайти в порт Измаила для ремонта после попадания на мель, передает Timer-odessa.net. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что СБУ задержали российский танкер. На судне провели обыски, а член Совета Федерации РФ уже назвал задержание абсолютно незаконным.