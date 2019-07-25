В Совете Федерации призвали Киев отпустить российский танкер

В Совете Федерации призвали Киев отпустить российский танкер
Судно сопроводили в Измаил. Фото: СБУ

Судно якобы участвовало в остановке украинских кораблей в Керченском проливе.

Владимир Джабаров считает незаконным задержание Украиной танкера РФ. Зампред комитета СФ России по международным делам заявил, что инцидент ухудшит и без того тяжелые отношения между странами, сообщает РИА Новости 25 июля.

Сенатор заявил, что Киев должен немедленно отпустить корабль и экипаж, а не проводить на нем обыски.

Служба Безопасности Украины остановила танкер за блокирование кораблей в Керченском проливе. Корабль якобы причастен к Керченскому инциденту, когда украинские суда нарушили границу России. Сейчас в Москве удерживают 24 моряков Украины.

Корабль Nika Spirit направлялся в город Измаил. Судно спустили на воду в 1989 году,данных о количестве человек на борту пока нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина.

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