Дороже петербургских отели только во Владивостоке

Дороже петербургских отели только во Владивостоке
В Петербурге есть как очень дорогие гостиницы, как "Астория", так и бюджетные. Абстрактная же средняя цена за ночь в Петербурге составила 5,6 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

Средняя стоимость ночи в отеле Петербурга — 5,6 тыс. рублей. По этому показателю среди городов России Петербург уступил только Владивостоку (6,29 тыс. рублей), обогнав Москву (5 тыс. рублей за ночь).

Цены в российских отелях исследовали специалисты агрегатора momondo.ru. В топ-10 самых дорогих для проживания городов России кроме Владивостока и обеих столиц также вошли Сочи (средняя цена номера 4,97 тыс. рублей), Мурманск (4,81 тыс.), Казань (4,47 тыс.), Иркутск (4,05 тыс.), Ижевск (3,9 тыс.), Калининград (3,87 тыс.) и Екатеринбург (3,76 тыс. рублей за ночь).

Самые дешевые российские отели — в Барнауле (в среднем 1,8 тыс. рублей в сутки). Кроме того, в тройку самых доступных российских городов вошли также Минеральные воды и Киров (Вятка), где ночь в гостинице обойдется в среднем в 1,8 тыс. рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что к 2020 году с Московском районе появится апарт-отель

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