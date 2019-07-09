К 2020 году с Московском районе появится апарт-отель

Начало строительства намечено на середину 2020 года. Фото: Pixabay

Начало строительства намечено на середину 2020 года. Фото: Pixabay

Строительный холдинг RBI планирует создать многофункциональный комплекс на территории, где раньше располагались мастерские.

Проект нового апарт-отеля уже анонсирован группой RBI. Отель будет расположен в доме 103 по Московскому проспекту в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщает Интерфакс.

Предполагается, что комплекс будет построен на площади в 3,78 тысяч квадратных метров. Ранее на данной территории находились мастерские. При этом, полезная площадь данного объекта будет составлять почти 14 тысяч квадратных метров.

В многофункциональном комплексе будет находится ресторан, коворкинг, апарт-отель, фитнес-центр и другое.

На данный момент точный объем инвестиций неизвестен. Начало строительных работ намечено на середину следующего года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на реконструкцию теплиц Таврического сада подана третья заявка.