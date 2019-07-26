Дума ограничит контроль иностранцев над российскими сайтами

В Госдуму внесен проект закона, который ограничивает долю владения значимыми российскими интернет-ресурсами для иностранцев 20-ю процентами.

На этой новости акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ потеряли к вечеру пятницы, 26 июля, почти на 6%, до $36,15 за бумагу.

Введение этого ограничения негативно отразится на всех IT-компаниях, работающих в России, сообщили ТАСС в «Яндексе». В компании полагают, что от данного решения в первую очередь пострадают конечные пользователи.

За отказ подчиниться новым требованиям в законе предусмотрена мера наказания: запрет рекламировать эти интернет-ресурсы и запрет размещать рекламу на самих этих площадках.

Похожий закон, ограничивающий 20-ю процентами долю иностранных акционеров в СМИ, вступил в силу с 1 января 2016 года. Тогда многие иностранные инвесторы были вынуждены продать доли в российских медиаактивах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Павел Дуров создаст замену новостному агрегатору «Яндекс.Новостям»