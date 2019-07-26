«Газпром» продал одному инвестору 3% акций за 139 млрд

Крупнейшее с 2012 года размещение на бирже акций «Газпрома» закончилось покупкой пакета из 2,93% квазиказначейских акций одним покупателем за 139 млрд рублей.

О результатах размещения пакета акций дочерних компаний «Газпрома» рассказал ТАСС зампредседателя правления холдинга, финансовый директор Фамил Садыгов. Решение дочерних компаний газового гиганта — Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz — продать на Московской бирже пакет акций по 200,5 рубля за бумагу, было неожиданно опубликовано 25 июля утром. На следующий день акции холдинга торговались уже по 219 рублей. Рост котировок в течение четверга достигал 10%, по итогам дня акции «Газпрома» прибавили 3,3%. В пятницу рост продолжился, и по итогам дня акции «Газпрома» подорожали на 6,95%, до 234,23 рубля за бумагу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что британский суд заморозил деньги «Газпрома» по иску «Нафтогаза Украины»