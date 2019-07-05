Британский суд заморозил деньги «Газпрома» по иску «Нафтогаза Украины»

Высокий суд Лондона не первый раз встает на сторону "Нафтогаза" в споре с "Газпромом". Фото: pixabay.com

Высокий суд Лондона не первый раз встает на сторону "Нафтогаза" в споре с "Газпромом". Фото: pixabay.com

Если «Газпром» получит дивиденды от Nord Stream, то он обязан внести $145 млн на счет Коммерческого суда Высокого суда Англии и Уэльса. Такое решение суд принял по иску иска украинского «Нафтогаза».

$145 млн должны быть внесены как гарантия исполнения судебных требований, сообщает «Нафтогаз». «Газпром» пока не сообщал о таком решении британского суда.

Кроме того, суд обязал «Газпром» спрашивать согласие «Нафтогаза» или суда на получение средств от Nord Stream, если акционеры консорциума примут новые решения выплатить «Газпром» дивиденды.

В марте этот же суд потребовал от «Газпрома» не скрывать и не выводить свои активы из юрисдикций Англии и Нидерландов. Также суд обязал российского газового монополиста предоставить $200 млн денежного обеспечения как гарантию выполнения требований суда.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Газпром» выплатит рекордный объем дивидендов за всю историю