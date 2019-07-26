Обложка альбома Nirvana с автографом Кобейна уйдет с молотка

Обложка альбома Nirvana с автографом Кобейна уйдет с молотка
Последний студийный альбом «Нирваны» с автографом Курта Кобейна. Фото: litfund.ru

Сегодня московский аукционный дом «Литфонд» выставит на торги обложку последнего альбома группы Nirvana с автографом ее лидера Курта Кобейна, застрелившегося весной 1994 года.

Обложка альбома In Utero («В утробе») с автографами участников Nirvana Курта Кобейна, Криста Новоселича и Дэйва Грола находится под стеклом. In Utero — это фраза из поэмы, написанной актрисой Кортни Лав, женой Кобейна. Аукционный дом прилагает к лоту сертификат подлинности и подчеркивает его коллекционную ценность. Начальная цена лота — 340 тыс. рублей. Заявку на аукцион можно подать до часа дня.

Ранее «Литфонд» продал за 2 млн рублей регистрационный знак с «Москвича-2141», на котором разбился музыкант Виктор Цой, и за 2,6 млн рублей — доверенность на управление этим автомобилем. Кроме того, с молотка ушли паспорт, записная книжка и несколько набросков песен Цоя более чем за 15 млн рублей.

В Gazeta.SPb сообщалось, что номер «Москвича», в котором погиб Цой, выставят на аукционные торги

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