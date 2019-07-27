У Гостиного двора задержали мужчину с фальшивым автоматом

У Гостиного двора задержали мужчину с фальшивым автоматом
Фото: pixabay.com

Днем 27 июля вдоль Гостиного двора по Садовой улице прогуливался мужчина с игрушечным автоматом.

Сотрудники полиции задержали у Гостиного двора пьяного мужчину, заявлявшего, что он начальник восьмого отдела полиции. На плече у него висел автомат, который позже признали игрушечным, сообщает «Фонтанка.ру».

Когда мужчина привлек внимание правоохранителей, он начал кричать, что является начальником восьмого отдела полиции и «я на митинг шёл, на акцию». А перед тем как его запихнули в служебный автомобиль, он крикнул: «Вот такая вот у нас в России демократия».

По данным «Фонтанки», начальник восьмого отдела полиции выглядит совсме иначе. Однако, издание выяснило, что задержанный несколько лет назад работал в ГИБДД ы Выборгском районе Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержан лидер «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров. Сотрудники полиции задержали Андрея Пивоварова около его собственного дома.

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