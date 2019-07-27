Беглов подвел итоги рабочей недели

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вкратце рассказал об итогах минувшей недели.

Александр Беглов поделился результатами проделанной работы за прошедшую неделю на своей официально официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Для начала Беглов отметил, что город начал активную подготовку к зиме. Сейчас Смольный занимается крышами петербургских зданий, чтобы минимизировать падение льда зимой. Для этого используется технология «холодный чердак» (теплоизоляция), которая уменьшает обледенение. А часть больниц, школ и детских садо оборудуют греющим кабелем.

Врио губернатора заявил, что взял ситуацию в Муринском парке по личный контроль. Власти намерены реализовать строительство только после общественного обсуждения.

По поручению главы Петербурга городские власти готовят планы развития районов к началу следующего месяца. Особое внимание будет уделяться созданию новых зеленых и пешеходных зон.

Также Беглов выразил свои поздравления семье Морозовых, у которых родилась четверня — три мальчика и одна девочка. Он отметил, что в целом его очень настораживает ситуация со снижением рождаемости в Петербурге. Председателю комитета по соцполитике было поручено разработать новые меры дополнительной поддержки малоимущих семей.

Кроме того, Беглов заявил, что разорван контракт с подрядчиком, неуспевшим завершить гимназию №406. На подрядчика подадут в суд, а школу достроить другая организация.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов не простит срыв ремонта гимназии в Пушкине.