Беглов не простит срыв ремонта гимназии в Пушкине

Беглов не простит срыв ремонта гимназии в Пушкине
Договор с новым подрядчиком подпишут в октябре. Фото: gov.spb.ru

“Капитал стройиндустрия” попадает в “черный список” Смольного.

Александр Беглов провел объезд Пушкинского района Петербурга в пятницу 26 июля. Врио губернатора Петербурга заявил, что подрядчик “Капитал стройиндустрия» больше не будет работать со Смольным.

Компания должна была отремонтировать корпуса гимназии 406 на Леонтьевской улице, но к осени этого сделать смогут. Один корпус доделали на 60%, а второй — только на 20%. Беглов заявил, что не простит срыв сроков: правительство Петербурга начнет искать нового подрядчика. Контракт заключат в октябре, то есть ремонт затянется — гимназия не сможет открыться 1 сентября, как планировалось. Ремонт завершат до конца года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что дом на Мытнинской в Санкт-Петербурге восстановят к концу лета.

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