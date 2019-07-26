Старинный дом на Мытнинской набережной восстановят к концу лета

Дом 7-5 на Мытнинской набережной в Петроградском районе Санкт-Петербурга является дореволюционной постройкой. Последний раз капремонт там проводился в 1989 году.

Сегодня, 26 июля, председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев совместно с гендиректором Фонда капитального ремонта Денисом Шабуровым провели осмотр зданий Петроградского района, которые находятся в процессе реставрации, в частности дом 7-5 по Мытнинской набережной.

Во время последнего капитального ремонта на первом ярусе постройки был возведен цененный панцирь, в связи с чем на протяжении 30 лет под ним прела кирпичная кладка.

Цемент демонтировали, кладку восстановили. Также были обновлены фасады, но не нарушен дореволюционный стиль здания. Реставрационные работы должны закончит к 26 августа этого года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главный парад ВМФ в Петербурге назван самым привлекательным событием выходных.