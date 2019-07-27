Канадец сорвал джекпот в лотерее в размере $45,5 млн

Житель Канады выиграл в национальной лотерее Lotto Max 60 млн канадских долларов ($45,5 млн), что эквивалентно 2 миллиардам 880 миллионам рублей.

Имя счастливчика из Канады пока не обнародовали. Лотерейный билет был куплен в провинции Британская Колумбия в Канаде. Отмечено, что розыгрыш утешительных призов в размере $760 тыс каждый, так и не был разыгран, передает ТАСС со ссылкой на компанию OLG.

«Выпавшие номера — 11, 15, 17, 20, 24, 25 и 50. Бонус-число — 30», — сообщили представители компании.

Правила национальных лотерей гласят, что для получения выигрыша необходимо предъявить организаторам лотерейный билет, а имя победителя должно быть обнародовано.

Ранее в Канаде зафиксированы джекпоты в размере $60 млн в Lotto Max. В среднем сумма данных выигрышей составила $46 млн.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что счастливчик из Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн. Победитель лотереи сорвал третий по величине суммы куш за всю историю Британии.