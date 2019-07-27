Беглов открыл новую «Аллею Адмиралов» в Кронштадте

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и супруга премьер-министра России Светлана Медведева торжественно открыли «Аллею Адмиралов».

Церемония открытия была проведена сегодня, 27 июля. Посетить аллею смогут жители Санкт-Петербурга уже в воскресенье, 28 июля, после проведения Главного парада Военно-Морского Флота.

«Аллея Адмиралов» расположена в Кронштадте на территории докового адмиралтейства. На аллее размещены монументы 25 адмиралов, которые связали свою жизнь с отечественным Военно-морским флотом.

Отмечается, что все монументы были созданы всего за 5 месяцев силами двух молодых скульпторов Ивана Зубарева и Владислава Муханова.

Аллею в честь своего 10-летия горожанам подарил Международный благотворительный Фонд «Кронштадтский Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов подвел итоги рабочей недели.