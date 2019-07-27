Телефонные гудки намерены заменить видеорекламой

Российские операторы сотовой связи сообщили о намерении ввести рекламные видеоролики во время ожидания ответа абонента.

Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на представителей мобильных операторов.

Подобная практика уже активно применяется в Японии и Южной Корее, однако работает такое нововведение только на мобильных телефонах, поддерживающих операционную систему Android.

На текущий момент в России введение видеорекламы вместо телефонных гудков ещё обсуждается. Отмечается, что технической сложности в этом нет, однако целесообразность такого способа рекламы снижается за счет малого количества устройств, которые поддерживают показ роликов во время набора. Общественность также будет недовольна.

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