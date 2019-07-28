Российские ученые удостоены премии в США за открытие

За открытие они получили премию. Фото: Fluidproperties

За открытие они получили премию. Фото: Fluidproperties

Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.

Организаторами конкурса IFPSC является Американское химическое общество совместно с институтом инженеров-химиков. Проводился он в США, пишет РИА Новости

Участникам конкурса было предложено решить задачу промышленного характера, однако использовать для решения можно было только методы вычислительной математики и физику.

Группа физиков из российских вузов МФТИ, ОИВТ РАН и ВШЭ разработали уникальную методику расчетов, применимую для подбора смазки для двигателя самолета и прочих устройств с высокой температурой. Команда смогла наиболее точно предсказать поведение смазки при заданных условиях.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что установлено, как воздух влияет на интеллект будущих детей.