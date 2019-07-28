Самолет из Анапы в Петербург экстренно сел в Москве

Пассажирский самолет, который следовал по маршруту Анапа — Санкт-Петербург, был вынужден совершить экстренную посадку.

Отмечается, что причиной для внепланового приземления стало то, что одной из пассажиров самолет стало плохо, в связи с чем потребовалась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

Самолет следовал по рейсу SU6204 из Анапы в Санкт-Петербург, но экстренно приземлился в столичном аэропорту «Внуково», так как женщине на борту потребовалась помощь врачей. Информации о состоянии пассажирки на данный момент не поступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня самолет из Симферополя в Петербург был задержан более чем на семь часов. Рейс откладывали два раза. Ожидающих отправление пассажиров в Симферополе снабдили горячим питанием.