Иранский командующий прилетел в Петербург на парад ВМФ

Предполагается, что между Ираном и Россией появятся новые договоренности.

Командующий иранской армией Хосейн Ханзади наблюдает за парадом ВМФв Северной столице 28 июля. Ханзади прибыл в Петербург вечером в субботу, предполагается, что он обсудит с российской стороной новые договоренности, сообщает ИРНА.

Ханзади уверен, что партнерство России и Ирана обезопасит моря. На параде он присутствует в качестве гостя.

В этом году в Петербурге принимают и два иностранных корабля в составе парада ВМФ России: миноносец “Си Ань” КНР и фрегат “Таркаш” Индии, сделанный в Калининграде. Индийские и китайские коллеги уже посетили Пискаревское кладбище Петербурга.

Парад уже идет: корабли проходят по акватории Невы. Ранее Gazeta.SPb опубликовала порядок, в котором корабли проплывут по Неве в Санкт-Петербурге.