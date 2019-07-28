В каком порядке пройдут корабли и пролетят самолеты на параде ВМФ в Петербурге

В каком порядке пройдут корабли и пролетят самолеты на параде ВМФ в Петербурге
В параде участвуют 43 корабля. Фото: http://navyparade2019.mil.ru

Президент Владимир Путин уже поздравил моряков с профессиональным праздником.

В параде военно-морского флота в Петербурге, который уже начался, участвуют 43 боевых судна и 41 единица авиации. Gazeta.SPb публикует порядок, в котором они пройдут и пролетят по акватории Невы.

Фото: http://navyparade2019.mil.ru

Сейчас Владимир Путин произнес вступительную речь на празднике. Президент осмотрел линию кораблей с катера у Кронштадта. В параде участвуют свыше 4 тысяч военнослужащих.

В 2019 году на торжество пригласили и иностранные суда: миноносец “Си Ань” Китая и индийский стелс-фрегат “Таркаш”, который произвели в Калининграде, а затем передали Индии. В параде пройдет и парусный корабль “Полтава” — линейный корабль оснащен 64-мя пушками.

Фото: http://navyparade2019.mil.ru

После завершения парада российские штурмовики расцветят небо триколором флага.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге зажгли Ростральные колонны.

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