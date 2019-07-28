Под Лугой произошла смертельная лобовая авария

Под Лугой произошла смертельная лобовая авария
В результате аварии погибли трое мужчин и одна женщина - водители автомобилей и сопровождавшие пассажиры. Фото: 78.мвд.рф

В Лужском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате случившегося ДТП погибли четыре человека.

Авария произошла в воскресенье, 28 июля, около 12:00. На 135 километре автодороги Петербург – Псков водитель Mitsubishi Pajero Sport выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Sorento. Причины выезда на встречную полосу пока неясны.

В результате аварии погибли трое мужчин и одна женщина — водители автомобилей и сопровождавшие пассажиры. Также пострадали еще два пассажира, которые сидели на задних сидениях, один из них несовершеннолетний, сообщает пресс-служба УГИБДД.

На данный момент проходят проверки и устанавливаются все обстоятельства случившегося ДТП.

Из данных сервиса «Яндекс.Пробки» известно, что движение по Киевскому шоссе на Лугу в обоих направлениях осложнено.

Ранее Gazeta.SPb писала о случившемся ДТП в результате погони.

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