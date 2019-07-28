Навальный госпитализирован из спецприемника

Политик Алексей Навальный был госпитализирован из спецприемника в Московскую клиническую больницу №64.

Официальной информации о причине госпитализации оглашено не было. Известно, что Навальный доставлен в терапевтическое отделение. Однако сотрудники больницы отказываются давать комментарии.

По данным телеканала РЕН ТВ и Telegram-канала 112, у политика обстроение «сильнейшей аллергии».

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный, Кира Ярмыш заявила в своем аккаунте в Twitter, что он был доставлен в больницу с диагнозом «острая аллергическая реакция», у политика сильный отек лица и покраснение.

При этом Ярмыш отметила, что источник аллергии назван не был, а сам Навальный ранее не страдал от аллергической реакции.

Алексей Навальный был арестован на 30 суток за анонс митинга у мэрии Москвы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что свыше тысячи москвичей задержали после несогласованного митинга.