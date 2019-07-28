На Дворцовой проходит праздничный концерт

Сейчас на Дворцовой площади проходит праздничный концерт в честь Дня ВМФ. Вход свободный, на площадь можно пройти со стороны Певческого моста и Дворцового проезда.

Через арку Главного штаба проход на Дворцовую площадь закрыт.

Сейчас там выступают оперные солисты Петербурга совместно с Центральным концертным образцовым оркестром ВМФ России им. Римского-Корсакова. В 17:30 на сцену выйдет Светлана Сурганова и ее оркестр. Еще через час, в 18:30, ожидается часовое выступление Сергея Галанина с группой «СерьГа». В 19:30 на Дворцовой сыграет «Чайф». В 9 часов вечера его сменят вокалисты «Хора Турецкого» и SOPRANO.

Закончится праздник в 22:30 салютом от стен Петропавловской крепости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Чайф”, Розенбаум, “Сурганова и Оркестр” выступят на Дворцовой после парада ВМФ