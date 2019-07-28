Интервью Уоллеса с Путиным номинировали на «Эмми»

На американскую телевизионную премию «Эмми» номинировано интервью Криса Уоллеса, журналиста и политического обозревателя, с президентом РФ Владимиром Путиным.

Телеведущего номинировали в категории «Выдающееся интервью». News.ru отмечает, что данная номинация является первой на главную телевизионную премию страны в истории телеканала Fox News

Оглашение победителей премии «Эмми» состоится в Лос-Анджелесе 24 сентября. На победу среди претендентов заявлены еще шесть интервью других телевизионных каналов.

Беседа телеведущего с лидером России прошла июле прошлого года в Финляндии, после окончания саммита России — США. Именно с этой беседой Уоллес получил номинацию «Живое интервью».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о рекордном числе номинаций «Игры престолов» на премии «Эмми».