Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВМФ

Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВМФ
""Мы – морская столица России", – сказал Александр Беглов. Фото: кадр youtube

Со сцены на Дворцовой площади поздравил петербуржцев с Днем ВМФ врио губернатора Александр Беглов . Сейчас там проходит праздничный концерт, а в 22:30 начнется салют от стен Петропавловки.

Беглов поздравил всех горожан от имени правительства Петербурга. Он вспомнил о Петере I, заложившем традицию парада кораблей на Неве, и отметил, что в Петербурге базируется командование российского флота, что именно здесь судостроительные предприятия строят лучшие корабли для ВМФ. Кроме того, врио градоначальника упомянул, что в Петербурге находится Центральный военно-морской музей, а главный храм моряков расположен неподалеку, в Кронштадте. По его словам, Кронштадт сейчас переживает второе рождение, и в нем будет создан еще один музей военно-морского флота.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Дворцовой проходит праздничный концерт

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