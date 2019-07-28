Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВМФ

Со сцены на Дворцовой площади поздравил петербуржцев с Днем ВМФ врио губернатора Александр Беглов . Сейчас там проходит праздничный концерт, а в 22:30 начнется салют от стен Петропавловки.

Беглов поздравил всех горожан от имени правительства Петербурга. Он вспомнил о Петере I, заложившем традицию парада кораблей на Неве, и отметил, что в Петербурге базируется командование российского флота, что именно здесь судостроительные предприятия строят лучшие корабли для ВМФ. Кроме того, врио градоначальника упомянул, что в Петербурге находится Центральный военно-морской музей, а главный храм моряков расположен неподалеку, в Кронштадте. По его словам, Кронштадт сейчас переживает второе рождение, и в нем будет создан еще один музей военно-морского флота.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Дворцовой проходит праздничный концерт