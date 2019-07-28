Самый дешевый внедорожник — это 2-летний заработок россиянина

Самый доступный внедорожник - это то, что раньше называли "Нивой" (теперь права на бренд проданы GM). Фото: wikipedia.org

Самый доступный внедорожник - это то, что раньше называли "Нивой" (теперь права на бренд проданы GM). Фото: wikipedia.org

Эксперты подсчитали, сколько времени среднему россиянину копить на внедорожник. Гражданина представили с модальной зарплатой в 23,5 тыс. рублей, а роль внедорожника сыграла самая дешевая LADA 4×4.

Специалисты сайта «Цена Авто» (это новый проект аналитического агентства «Автостат») подсчитали, что на покупку самого доступного внедорожника на российском рынке — 3-дверной LADA 4×4 — россиянину с самой распространенной зарплатой придется копить чуть менее 2 лет. В минимальной комплектации автомобиль сейчас стоит 519 тыс. рублей, а модальная зарплата, по данным Росстата, составляет 23,5 тыс. рублей. Модальная — значит самая часто встречающаяся, сейчас более 20% россиян получают 23,5 тыс. рублей в месяц.

Соответственно, при этой самой распространенной зарплате россиянину, чтобы купить внедорожник, нужно 22 месяца не пить, не есть, не оплачивать коммунальные услуги и на работу ездить зайцем. Более дорогая версия внедорожника, Bronto, стоит 787 тыс. рублей. Чтобы накопить на нее, не пить и не есть надо уже 34 месяца, то есть почти 3 года.

Исследователи подчеркивают, что, конечно, невозможно откладывать всю зарплату, однако сама кратность цен на авто и заработков является ярким примером экономических реалий, в которых проживает большинство граждан России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что составлен рейтинг самых дешевых и дорогих кроссоверов и внедорожников