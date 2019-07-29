Алибасов рассказал о сбежавшем сыне, который прихватил с собой 20 млн рублей

Продюсер заявил, что его младшему сыну удалось хорошо заработать на шумихе вокруг инцидента с отравлением.

Обо всем Бари Алибасов рассказал в интервью для издания «Семь дней». Журналист в разговоре предположил, что после отравления и выздоровления продюсер стал намного богаче. Продюсер не стал опровергать это мнение, но подчеркнул, что свое финансовое положение, скорее, подправил младший сын, который волшебным образом куда-то пропал с 20 миллионами. Алибасов отметил, что ему не досталось хотя бы ста рублей на лекарства. Где находится его родственник, он не знает, так как не виделся с ним с тех пор, как выписался из больницы.

Напоминаем, что все случилось в начале июня – Алибасова госпитализировали после того, как он выпил по ошибке жидкость для очистки труб. Нашлись те, кто предположил, что новость об отравлении – это черный пиар.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят». Он схватил Лиану за лицо и предпринял попытку его сжать.