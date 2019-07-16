Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят»

Алибасов не назвал причину своего поступка. Фото: кадр из шоу

Алибасов не назвал причину своего поступка. Фото: кадр из шоу

Продюсер Бари Алибасов принялся бить свою подругу Лиану в прямом эфире телевизионной программы «Пусть говорят», которая транслируется по Первому каналу.

В ходе программы обсуждаемый в последнее время российский продюсер Бари Алибасов набросился на девушку с кулаками. Он схватил Лиану за лицо и предпринял попытку его сжать.

Девушка ответила на это возмущением и спросила у приятеля, зачем он сделал это. После чего Лиана расплакалась и удалилась со съемочной площадки.

Ведущий телевизионного шоу Дмитрий Борисов также поинтересовался у гостя программы причины его экспрессивной выходки, однако Бари Алибасов не смог дать вразумительный ответ.

Перед тем, как Алибасов набросился на подругу, она обвинила во всех его несчастьях брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что футболист Фёдор Смолов натёр морковку в рот Ольги Бузовой в онлайн-шоу.