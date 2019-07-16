Смолов натёр морковку в рот Ольги Бузовой

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов вместе с телеведущей и певицей Ольгой Буровой принял участие в шоу «Comment Out».

Шоу выходит на YouTube-канале «Чикен Карри». По правилам участники должны написать звезде провокационный комментарий в Instagram либо выполнить здание. В ходе одного из раундов Бузовой выпало задание, чтобы её напарник Фёдор Смолов натер на тёрке ей в рот морковь. В итоге, 29-летний футболист и исполнительница выполнили задание.

В ходе программы спортсмену также было предложено полежать в гробу в течение одной минуты, но он отказался. А вот задание пожертвовать 400 тысяч рублей на ремонт крыши Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае Смолов выполнил. Теперь Дом культуры должны назвать в его честь.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ольга Бузова заявила об участии в шоу «Форт Боярд».