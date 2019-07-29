СМИ: в России закроется половина МФО

Треть офисов уже не работает из-за снижения допустимой ставки.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Обо всем сообщает издание «Известия», ссылаясь на собственные источники. Дело в том, что максимально допустимая ставка была снижена до одного процента. Это нововведение уже закрыло третье офисов, специалисты считают, что закроется еще около тысячи микрофинансовых организаций.

Уточняется, что МФО в скором времени должны будут увеличить минимальный размер капитала. Этим требованиям не смогут соответствовать примерно половина ныне существующий организаций. На данный момент в России работают около двух тысяч МФО.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полицейские поймали налетчика на микрофинансовые фирмы. Мужчине 31 год, по данным полиции, он похитил деньги как минимум из четырех организаций на ул. Ярослава Гашека и Белы Куна. По уголовному делу, которое в полиции Петербурга уже возбудили, подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы с возможным штрафом до 1 млн рублей.