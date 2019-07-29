Из реки в Ленобласти выловили перемотанное нитками тело

По словам очевидца, тело погибшего было перемотано нитками с ног до головы. Фото: pixabay

По словам очевидца, тело погибшего было перемотано нитками с ног до головы. Фото: pixabay

Без вести пропавшего ранее мужчину обнаружили в реке Тихвинке в Ленобласти. Тело мужчины было полностью перемотано нитками.

Труп мужчины был найден 27 июля под мостом реки Тихвинки в Ленобласти случайным прохожим, который сообщил в полицию о своей находке. По словам очевидца, тело погибшего было перемотано нитками с ног до головы, сообщает издание РЕН ТВ.

Прибывшие на место правоохранители установили личность погибшего, им оказался ранее пропавший без вести мужчина.

Тело, на котором не было признаков насильственной смерти, отправили в морг. По факту гибели человека проводится проверка, сотрудники полиции гадают, как человек, перемотанный нитками, мог оказаться в реке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что застреленного чемпиона по кикбоксингу нашли в Мойке. Тело в реке заметили прохожие около шести часов вечера. После того, как мужчину вытащили из воды водолазы, стало ясно, что мужчина умер не от утопления, а от выстрела в голову.