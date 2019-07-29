Петербург занял пятое место среди самых неспящих городов России

В исследовании учитывались поездки, которые пользователи совершали с 00:00 до 06:00. Фото: pixabay

В исследовании учитывались поездки, которые пользователи совершали с 00:00 до 06:00. Фото: pixabay

Стало известно, жители каких городов чаще остальных пользуются такси после полуночи в июне.

По данным Uber Russia, рейтинг самых неспящих ночью городов возглавил Екатеринбург — он смог опередить остальные российские города по количеству ночных поездок. Скорее всего, это связано с фестивалем Ural Music Night, проходившим 28 июня.

На втором месте рейтинга оказалась Москва, хотя считается, что она никогда не спит. Тройку лидеров замкнула Пермь. Следом идет Челябинск. На пятом месте списка находится Петербург. Последнее место в списке заняла Самара (16 место).

Кроме того, исследование показало, что ночью россияне предпочитают рассчитываться за поездки наличными, а чаевые оставляют намного реже, чем днем.

В исследовании учитывались поездки, которые пользователи совершали с 00:00 до 06:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург получил второе место в рейтинге трудолюбивых городов. Пользователи Интернета назвали самые трудолюбивые города России. Первое место получила Москва, второе занял Санкт-Петербург.