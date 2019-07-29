Эксперты рассказали о характерных чертах петербургского рынка труда

Проанализировав тысячи вакансий, они смогли выделить его пять отличий от общероссийского.

Аналитики HeadHunter Северо-Запада заявили, что количество вакансий в Санкт-Петербурге с каждым годом растет, а в остальных городах России их наоборот становится меньше. За последнее время предложений стало на 14%, чем за аналогичный период в 2018 году.

Они отметили, что в Северной столице ценятся ИТ-специалисты, а также студенты без большого опыта работы. Любопытно, что работники требуются в различных профобластях.

Работу в Санкт-Петербурге все равно найти нелегко, так как на рынке труда большая конкуренция – она выше, чем в других регионах.

«В апреле-мае в Северной столице на одну вакансию на hh.ru в среднем приходилось 7,7 резюме, а в России – 6,6 резюме»,

— говорится в сообщении.

В Северной столице в целом больше сфер с высокой конкуренцией за рабочие места, при этом платят в городе традиционно хорошо – выше зарплаты только в Москве.

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