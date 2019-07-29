Задолжавший 550 тыс рублей по алиментам проведет 10 суток под арестом

Он безнаказанно не выплачивал алименты много лет. Фото: pixabay

Он безнаказанно не выплачивал алименты много лет. Фото: pixabay

Задолженность по алиментам в размере более 550 тысяч рублей стала причиной временного ограничения свободы должника. У злостного неплательщика есть 10 дней в уединении, чтобы подумать о своих отцовских обязанностях.

В Петербурге возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с 42-летнего гражданина, который обязан, по решению суда, уплатить алименты на содержание сына и дочери. В связи с уклонением от исполнения решения суда принят ряд мер принудительного характера. Безработный мужчина, ведущий асоциальный образ жизни, накопил долг в размере 558 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Петербургу.

Суд привлек должника к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Должник признан виновным. Суд назначил ему в виде наказания административный арест на 10 суток.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дмитрия Тарасова не выпускают за границу из-за долгов по алиментам.