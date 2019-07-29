Как изменится жизнь россиян с наступлением августа

Многие законы вступят в силу в ближайшие дни, так что граждан ждет ряд нововведений.

«Парламентская газета» перечислила законы, которые повлияют на жизнь людей уже в начале августа. Так, с первого августа у 10 миллионов пенсионеров вырастут пенсии. Степень роста зависит от заработанных за прошлый год баллы.

Также государство перестанет облагать налогом выплаты, которые получались людьми во время ипотечных каникул. То же касается компенсаций, выплачиваемых многодетным семьям.

В начале месяца к программе «Дальневосточный гектар» подключится Бурятия и Забайкальский край. Через пару дней в силу вступит закон об упрощенной регистрации автомобилей.

Что касается автомобилистам, то им стоит быть внимательнее – если кто-то из них будет препятствовать проезду кареты скорой помощи, то получит штраф – до пяти тысяч рублей. При этом, если это привело к смерти больного, то последует уголовное наказание.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что выдачу микрокредитов под залог жилья запретили законом.