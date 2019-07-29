Свидетели Иеговы бегут из России в Финляндию

В прошлом году почти 90% прибывшим из России Свидетелей Иеговы отказали в предоставлении убежища. Граждане России стали второй по величине группой среди просителей убежища в Финляндии в прошлом году. Первое место возглавляли иракцы.

Количество заявлений от граждан РФ резко выросло после того, как на территории России запретили деятельность организации «Свидетели Иеговы». В 2017 году Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией.

Старший инспектор финляндской Миграционной службы заявил, что в течение 2 лет после запрета деятельности организации в России, примерно каждый третий заявитель был свидетелем Иеговы, пишет служба новостей Yle.

В 2017 году число россиян, желающих мигрировать в Финляндию, удвоилось, а в 2018 году россияне стали страной по величине группой среди желающих получить статус беженца. В текущем году число россиян среди беженцев значительно сократилось.

Почти 90% заявителей из «Свидетелей Иеговы» получили отказ от властей Финляндии. Лишь в 10% случаев власти решили, что заявителям угрожает опасность на территории РФ. За последние годы из России уехало примерно 5 тысяч свидетелей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ.