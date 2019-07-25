Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ

Самолет залетел "в гости" на 2 минуты. Фото: pixabay.com

Самолет залетел "в гости" на 2 минуты. Фото: pixabay.com

Личности летчиков неизвестны, так что и некому предъявить обвинения.

Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии. О нарушении границы сообщили в среду утром 17 июля.

Государственный самолет залетел в Финляндию всего на 1 км и находился на ее территории примерно 2 минуты. При этом пограничники так и не смогли узнать, кто управлял самолетом, так что пока не могут никому предъявить обвинения.

Сухопутная граница России и Финляндии составляет 1271 км. Чтобы попасть в Финляндию россиянам требуется виза. Хельсинки неоднократно обсуждали с Москвой вопрос попадания беженцев в страну с территории России.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что о подозрениях Финляндии в отношении российского самолета.