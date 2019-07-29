Названы рабочие профессии, которых не хватает на рынке труда в России

В России отмечена нехватка сотрудников со средним или средне-специальным и высшим техническим образованием.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter. Эксперты отметили, что в 43% случаев присутствует нехватка в рабочих со средним или средне-специальным образованием, среди которых: токари, механики, слесари-техники на заводе и другие. Работодатель ждет они них в первую очередь добросовестной работы и дисциплины — 56%, знаний по специальности — 55%, готовности к переобучению и повышению квалификации — 37%.

Однако чаще всего кандидаты показывают профессиональные навыки — 31%, после этого добросовестность — 28% и готовность к обучению — 20%.

Также существуют нехватка сотрудников с высшим техническим образованием, от них наниматели ждут специализированных знаний — 73%, владения IT-системами и навыками программирования — 43% и добросовестности наряду с дисциплинированностью — 43%.

Но данные сотрудники чаще показывают знания по специальности — 43%, а владение навыками программирования можно встретить только у 31%. И всего 30% умеет пользоваться неспециализированными компьютерными программами.

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